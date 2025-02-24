Администрация нового президента США Дональда Трампа разглядела настоящее лицо Владимира Зеленского и поняла, что тот не хочет завершать продолжающийся конфликт. Как сообщило РИА Новости, такое мнение постпред России при ООН Василий Небензя выразил с трибуны ГА ООН.

В своем обращении Небензя назвал украинского президента просроченным и заявил, что республиканская партия во главе с Трампом наконец-то осознала, что главе киевского режима абсолютно не интересен мир в своей стране, так как он всеми имеющимися силами держится за власть и избегает законных выборов, при проведении которых не имеет шансов на победу.

Ранее стало известно, что, согласно тексту проекта соглашения по ресурсам между США и Украиной, фонд восстановления страны может достичь $500 млрд.