Трамп раскрыл, что обсуждает с Украиной вопрос о ее территориях

Лидер Белого дома Дональд Трамп заявил на встрече с журналистами, что Вашингтон ведет переговоры с Украиной касаемо территорий, которые она может сохранить или потерять по итогам конфликта.

Трамп выступил перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Он объяснил, что с ним также обсудят украинский кризис, над решением которого еще работают.

По словам президента США, многие вопросы с Украиной еще на стадии обсуждения. Один из них касается территорий, которые может навсегда потерять Незалежная.

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — отметил Трамп.

Напомним, что Украина подтвердила в официальном заявлении, что готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней. Документ вышел по итогам встречи делегаций США и Украины в саудовской столице. Американская сторона обязалась отменить паузу в обмене разведданными, а также продолжить военные поставки Украине.

Ранее о режиме прекращения огня высказался Владимир Путин. Он положительно встретил идею, но подчеркнул, что требуется обсудить некоторые детали и внести конкретику.