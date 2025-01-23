Трамп раскрыл подробности обсуждения с Байденом помилования себя и соратников
Трамп отказался от предложения Байдена помиловать себя и соратников в 2021 году
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В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп сообщил, что перед завершением своего первого срока в должности обсуждал с Джо Байденом возможность помилования себя и своих единомышленников, но в конечном итоге решил от этого отказаться.
«Он спросил, хочу ли я кого-то помиловать, включая себя. Я ответил, что не собираюсь никого помиловать. Мы не совершали ничего плохого», — отметил Трамп.
Он также добавил, что из-за уголовных дел и расследований против его соратников «пострадали люди», некоторые из которых оказались за решеткой, а другие понесли огромные расходы на юридическую помощь.
Кроме того, Трамп раскритиковал в разговоре с Fox News решение Байдена предоставить помилование некоторым бывшим заключенным.
Ранее журналист Свонн призвал Трампа отменить санкции Байдена против канала RT.