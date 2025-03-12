Трамп раскрыл, после чего на Украине закончится конфликт

Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение огня на Украине откроет возможность полностью завершить конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления перед прессой Трамп заявил, что Белый дом работает над урегулированием конфликта на Украине. Процесс проходит не так быстро, как изначально планировал республиканец. Однако, по его словам, шансы привести стороны к миру есть.

«Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина — это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И, я думаю, к войне это никогда не вернется», — заявил Трамп журналистам.

Напомним, что 11 марта в Эр-Рияде встретились делегации Украины и США. Последние призвали Киев к немедленному прекращению огня. Офис Зеленского позже выпустил официальное объявление, что Киев, предварительно, согласен сложить оружие на 30 дней. Этот срок могут продлить по согласию сторон.

Однако взамен Украина потребовала США возобновить военные поставки и продолжить обмен разведданными. Трамп подтверждал, что Зеленский согласен пойти на мировую, а теперь ждет реакции Москвы.

Полагают, что Россия не пойдет на условия, оговоренные США и Украиной. Дело в том, что Киев неоднократно нарушал разные договоренности, в то время, как целью РФ является достижение долгосрочного мира, а не заморозка конфликта.

Ранее сообщалось, что в США выразили опасение из-за возможных провокаций со стороны Украины после прекращения огня.