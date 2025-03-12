В случае достижения договоренности о 30-дневном перемирии Киев может спровоцировать Москву на возобновление боевых столкновений. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сказал экс-начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.

По мнению чиновника, российская сторона не станет нарушать достигнутую договоренность, а вот с представителями Украины могут возникнуть проблемы.

«Нам стоит беспокоиться об украинцах, особенно когда Зеленского не станет, а это, по моему мнению, неизбежно. Они будут предпринимать свои шаги, как делали это на протяжении всех 2000-х, чтобы разозлить русских и заставить их возобновить конфликт», — выразил свою позицию Уилкерсон.

Он также заявил, что украинцы могут применить тактику партизанских атак, чтобы подобным образом подтолкнуть Москву на ответные действия.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл мнение Владимира Зеленского, касательно мира на Украине.