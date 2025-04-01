Трамп раскрыл причину войны на Украине
Трамп назвал членство Украины в НАТО причиной конфликта
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Стремление Украины войти в НАТО стало причиной конфликта, заявил в интервью журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.
Накануне он заявил, что Киев никогда не станет членом Североатлантического альянса.
В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что первопричины украинского конфликта заключаются во втягивании Украины в НАТО с последующим освоением территории этой страны для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России.
Ранее сенатор Пушков назвал причины увиливания Рютте от вопроса членства Украины в НАТО.