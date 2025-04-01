Стремление Украины войти в НАТО стало причиной конфликта, заявил в интервью журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Накануне он заявил, что Киев никогда не станет членом Североатлантического альянса.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что первопричины украинского конфликта заключаются во втягивании Украины в НАТО с последующим освоением территории этой страны для создания военной инфраструктуры, нацеленной против России.

Ранее сенатор Пушков назвал причины увиливания Рютте от вопроса членства Украины в НАТО.