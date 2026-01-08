Трамп распорядился о выходе США из десятков международных организаций

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, предусматривающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В администрации пояснили, что документ направлен на прекращение участия страны в структурах, которые, по оценке американских властей, больше не соответствуют национальным интересам США. Меморандум также предусматривает остановку финансирования этих организаций.

Согласно заявлению Белого дома, исполнительным департаментам и федеральным агентствам предписано свернуть сотрудничество с 35 международными структурами, не входящими в систему ООН, а также с 31 организацией, действующей под эгидой Организации Объединенных Наций.

В администрации подчеркнули, что решение принято в рамках пересмотра внешнеполитических и финансовых приоритетов Соединенных Штатов.

