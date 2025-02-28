Трамп расширил список вероятных целей для ударов авиации и спецназа США

В США были расширены полномочия американского командования и сняты ограничения на ряд целей для ударов по ним авиацией и силами коммандос. Об этом сообщил телеканал CBS.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет уже говорил о том, что подписана директива, по которой ослабляется централизованный контроль над авиационными ударами и специальными операциями. Теперь решение об их проведении будет приниматься на более низком уровне. Затем стало известно, что Дональд Трамп пришел к подобному же решению.

«Трамп свернул ограничения возможностей американских командиров разрешать авиаудары и специальные операции вне рамок конвенциональных боевых действий, расширив ряд людей, которые могут стать целями», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение о продлении антироссийских санкций еще на один год. В сопроводительном документе к этому решению подчеркивается, что политика и действия, послужившие причиной введения этих ограничений, по-прежнему расцениваются как серьезная и исключительная угроза для внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов.