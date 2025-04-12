Трамп рассказал о результатах пройденного теста на умственные способности

Президент США Дональд Трамп успешно прошел когнитивный тест, от которого постоянно отказывался его предшественник Джо Байден. Об этом сообщил сам глава Белого дома. Его слова привело РИА Новости.

Трамп после того, как прошел плановое медицинское обследование, пообщался с журналистами. Он сообщил, что успешно прошел когнитивный тест, от которого постоянно отказывался Байден.

«Хотел немного отличаться от Байдена, я прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы — правильные», — указал он.

Американский лидер добавил, что чувствует себя в хорошей физической форме. Медики установили, что состояние его сердца не вызывает тревог.

Ранее уже сообщалось о медицинском обследовании Трампа во время его посещения правительственного госпиталя имени Уолтера Рида. Вся процедура у медиков заняла порядка четырех часов.