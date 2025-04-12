В США оценили состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп провел в медицинском центре около четырех часов для прохождения обследований.

Как передает пул Белого дома, выводы врачей о состоянии его здоровья будут обнародованы в ближайшее время.

Американский лидер проходил обследование в правительственном госпитале имени Уолтера Рида. Глава Белого дома находился там с 13:00 (по местному времени) до 17:00 (полночь по мск).

Трамп прошел несколько обследований без анестезии. Пул Белого дома, сообщая о времени прибытии и отъезда кортежа, отмечал, что представители СМИ не видели президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% в случае ответных мер.