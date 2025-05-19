У Байдена обнаружили смертельно опасное заболевание

Ранее в ходе визита в Лас-Вегас, состоявшегося в июле 2024 года, президент США Джо Байден столкнулся с неожиданными трудностями со здоровьем. По данным издания Dossier, во время поездки главе государства потребовалась срочная медицинская помощь.

Ситуация была достаточно серьезной, так как в действие был приведен протокол экстренного реагирования. Получив сигнал о состоянии президента, сотрудники Секретной службы окружили местный медицинский центр, готовясь к возможному прибытию Байдена.

Но в итоге окружение президента приняло решение отказаться от госпитализации. Тогда точная причина недомогания осталась неизвестной.

Ранее сообщалось о том, что Байден не смог вспомнить дату смерти своего старшего сына в беседе с экс-спецпрокурором.