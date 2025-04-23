Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

В США не оценили слова нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Американский лидер Дональд Трамп выступил на этом фоне с резким заявлением в адрес бывшего комика.

Свое мнение по ситуации республиканец традиционно высказал в соцсети Truth Social. По его словам, в США не понравились слова Зеленского в The Wall Street Journal о том, что Киев не собирается юридически признавать Крым российским.

При этом Трамп отметил, что сделка по урегулированию близится к завершению, а Киев вновь вставляет палки в колеса.

«Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад с подачи президента [США] Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения», — высказался Трамп.

Напомним, что признание Крыма российской территорией может стать одним из условий урегулирования конфликта. Недавно, по данным Politico, администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум по мирному плану.