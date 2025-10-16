Трамп: Россия должна была победить Украину всего за одну неделю
Трамп заявил, что ждал от РФ победы на Украине за неделю
Фото: [kremlin.ru]
Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что ожидал победы России на Украине в течение первой недели. По его мнению, продолжение конфликта не отражает в положительном свете российскую армию.
По словам Трампа, соглашение по Украине было почти достигнуто несколько месяцев назад. Теперь же предстоит преодолеть неопределенность, и этот этап необходимо завершить.
«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его так называемую военную машину», — сказал Трамп в Белом доме.
