По мнению президента США Дональда Трампа, с Россией необходимо поддерживать отношения, учитывая ее огромную территорию. Об этом он сообщил в беседе с изданием Breibart.

Трамп подчеркнул, что Россия является обладателем крупнейшей территории в мире, значительно превосходящей Китай, и охватывает 11 часовых поясов. Он также акцентировал внимание на высокой ценности российских земель.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 19 марта сообщил, что Трамп дал указание администрации, включая руководство госдепартамента, Пентагона и ЦРУ, активно взаимодействовать с Россией.