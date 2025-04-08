Трамп: Россия, Украина и США близки к завершению конфликта

Россия, США и Украина приблизились к договоренностям относительно урегулирования украинского конфликта. Такое заявление в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом дом сделал президент США Дональд Трамп. Его слова передает ТАСС.

По словам американского лидера, за последнюю неделю ситуация немного ухудшилась в связи с участившимися атаками, что вызывает у него тревогу.

В понедельник, 7 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, однако для этого нужно будет урегулировать ряд вопросов. На данный момент они не решены, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал сроки разгрома ВСУ без помощи США.