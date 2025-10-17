Трамп с иронией отреагировал на мнение Зеленского о тоннеле между Россией и Аляской

В ходе встречи в Белом доме американский лидер Дональд Трамп с юмором воспринял реакцию Владимира Зеленского на амбициозную идею сооружения трансконтинентального тоннеля под Беринговым проливом.

Этот проект, способный связать Россию и Аляску, стал темой для краткого, но яркого диалога между политиками.

Информацию о перспективах реализации данного проекта ранее озвучил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он отметил, что фонд проанализировал ряд существующих предложений, среди которых — масштабная железнодорожная магистраль, объединяющая США, Канаду, Россию и Китай. По словам Дмитриева, РФПИ готов оказать поддержку наиболее реалистичному и проработанному из вариантов, включая использование технологий компании Boring Company.

Когда на пресс-встрече Трампа и Зеленского журналист поинтересовался у президента США его мнением о тоннеле, Трамп охарактеризовал концепцию как «интересную» и переадресовал вопрос своему украинскому коллеге. Зеленский дал понять, что данная инициатива не вызывает у него энтузиазма.

«Я не думал, что она тебе понравится», — с усмешкой парировал Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал перспективным проект тоннеля между Аляской и Россией.