Трамп: идея туннеля между Россией и США звучит интересно

Дональд Трамп признал концепцию возведения транспортного перехода между Аляской и Россией интересной, однако украинский коллега Владимир Зеленский отнесся к этой идее без энтузиазма. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время переговоров с президентом Украины американский лидер Дональд Трамп положительно оценил смелый инфраструктурный проект — создание туннеля, который соединил бы США с Россией через Берингов пролив. По его мнению, такая магистраль открыла бы Соединенным Штатам доступ к значительным запасам полезных ископаемых.

В ответ Владимир Зеленский четко дал понять, что данная инициатива ему не по душе. Трамп парировал, что и не ожидал от него иной реакции. Исторический проект туннеля или моста через Берингов пролив, стоимость которого эксперты оценивают в десятки миллиардов долларов, обсуждается более столетия.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пока сдерживает«Томагавки» для Украины.