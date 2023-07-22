Трамп счел безумием даже думать о приеме Украины в НАТО
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45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал даже гипотетическую возможность принятия Украины в Альянс, считая это прямым путем к началу третьей мировой войны.
По словам бывшего главы Белого дома, даже сами мысли о приеме Украины в Северо-Атлантический блок - безумие, сообщает РИА Новости.
«Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие», - заявил Трамп в видеообращении.
По словам миллиардера, политика нынешней американской администрация губительна как для самих США, так и для всего человечества в целом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не должен играть с огнем, стремясь спровоцировать прямой конфликт с Россией или Китаем.
Ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.