Трамп счел безумием даже думать о приеме Украины в НАТО

45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал даже гипотетическую возможность принятия Украины в Альянс, считая это прямым путем к началу третьей мировой войны.

По словам бывшего главы Белого дома, даже сами мысли о приеме Украины в Северо-Атлантический блок - безумие, сообщает РИА Новости.

«Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие», - заявил Трамп в видеообращении.

По словам миллиардера, политика нынешней американской администрация губительна как для самих США, так и для всего человечества в целом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не должен играть с огнем, стремясь спровоцировать прямой конфликт с Россией или Китаем.

Ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.