Трамп сделал исключения в указе о приостановке программ внешней помощи

Администрация президента США Дональда Трампа частично изменила решения по указу о приостановке программ помощи зарубежным государствам, сообщила газета New York Times, ссылаясь на служебную записку госсекретаря Марко Рубио.

В новые исключения вошли проекты, связанные с «жизненно важной гуманитарной поддержкой». По информации издания, это касается программ, направленных на обеспечение лекарствами, медицинскими услугами, продовольствием и жильем.

Стоит напомнить, что Трамп подписал указ о временном приостановлении на три месяца — всех инициатив помощи другим странам в первые дни после своей инаугурации.

Ранее сообщалось, что суд в США временно приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантов.