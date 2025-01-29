Трамп сделал исключения в указе о приостановке программ внешней помощи
NYT: Трамп частично отступил от указа о заморозке программ внешней помощи
Фото: [flickr.com]
Администрация президента США Дональда Трампа частично изменила решения по указу о приостановке программ помощи зарубежным государствам, сообщила газета New York Times, ссылаясь на служебную записку госсекретаря Марко Рубио.
В новые исключения вошли проекты, связанные с «жизненно важной гуманитарной поддержкой». По информации издания, это касается программ, направленных на обеспечение лекарствами, медицинскими услугами, продовольствием и жильем.
Стоит напомнить, что Трамп подписал указ о временном приостановлении на три месяца — всех инициатив помощи другим странам в первые дни после своей инаугурации.
Ранее сообщалось, что суд в США временно приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантов.