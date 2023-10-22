Трамп серьезно оторвался от Байдена в президентской гонке - The Hill

Как свидетельствуют данные нового замера мнения рядовых американцев, доверить судьбу государства в руки 45-го президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году выборах собираются все больше избирателей.

Что до действующего главы Белого дома, то рейтинг доверия Джо Байдена внушительно просел за последнее время, пишет издание The Hill.

Так, за Дональда Трампа готовы проголосовать, если бы выборы были уже завтра, 39% опрошенных. За Байдена - 33%. Замыкает тройку лидеров Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - с 19% голосов респондентов.

При этом, 9% американцев еще не определились с выбором. Как отмечают аналитики издания, за минувшие два месяца рейтинг Трампа увеличился минимум на 2%.

Ранее Дональд Трамп сообщил о приближении американцев к Третьей мировой войне.