Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал примером дипломатии высшего уровня. Такую оценку беседе двух лидеров для RT дал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По словам парламентария, переговоры показали прагматичный подход обеих сторон к вопросам безопасности, особенно в контексте недавних консультаций в Стамбуле. Депутат подчеркнул: Россия показала, что заинтересована не во временных перемириях, а в устойчивом мирном урегулировании, основанном на конкретных договоренностях.

Белик обратил внимание, что Киеву и его западным партнерам необходимо перейти от риторики к реальным шагам.

«Соблюдение ключевых условий и предоставление гарантий имеют ключевое значение», — заключил собеседник RT.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 19 мая. Беседа длилась два часа. После завершения диалога республиканец дал оценку переговорам.