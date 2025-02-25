Трамп смутился вопросу о помощи США в восстановлении Украины

Отвечая на вопрос журналиста о возможности оказания Штатами дальнейшей поддержки в восстановлении Украины, президент США Дональд Трамп выразил удивление такой постановкой вопроса, указав на то, что Вашингтон уже выделил Киеву сотни миллиардов долларов. Отрывок доступен в трансляции, которая велась на YouTube-канале пресс-службы Белого дома.