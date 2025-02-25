Трамп смутился вопросу о помощи США в восстановлении Украины
Трамп назвал странным вопрос о помощи в восстановлении Украины
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Отвечая на вопрос журналиста о возможности оказания Штатами дальнейшей поддержки в восстановлении Украины, президент США Дональд Трамп выразил удивление такой постановкой вопроса, указав на то, что Вашингтон уже выделил Киеву сотни миллиардов долларов. Отрывок доступен в трансляции, которая велась на YouTube-канале пресс-службы Белого дома.
В ходе пресс-конференции, последовавшей за его встречей с французским лидером Эммануэлем Макроном, Трамп подчеркнул, что вложения США в Украину достигли $350 млрд, что, по его мнению, представляет собой весьма существенную сумму.
Ранее Трамп сообщал о возможной встрече с Зеленским ради подписания соглашения.