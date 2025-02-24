Трамп заявил, что собирается встретиться с Зеленским на этой неделе

Американский президент Дональд Трамп отметил, что диалог с Россией идет «очень хорошо», а стороны переговоров за последние недели продвинулись далеко вперед. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, после саммита G7 Трамп отметил, что на данный момент продолжается попытка завершить войну между Украиной и Россией, и за короткий срок удалось продвинуться далеко вперед. Отдельно Трамп добавил, что уже на этой неделе собирается встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам – вполне вероятно, что президент Украины может приехать в США.

При этом, по словам Трампа, Штаты должны прекратить терять деньги на помошь Киеву, и это призвана исправить договоренность по природным ресурсам. Также президент США выразил надежду, что уже в ближайшее время будет подписана сделка и по редкоземельным металлам.

Ранее Дональд Трамп также пообещал, что не допустит перерастания украинского конфликта в мировую войну.