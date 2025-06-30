Россия ввела санкции против производителя грузовиков Daimler Truck
Россия ввела санкции против немецкой компании Daimler Truck
Фото: [unsplash.com]
Правительство России включило немецкую компанию Daimler Truck, входящую в Mercedes-Benz Group, в перечень организаций, против которых вводятся экономические санкции. Об этом пишет РБК.
Российское правительство приняло решение о включении немецкой компании Daimler Truck в санкционный список. Компания является частью Mercedes-Benz Group и специализируется на производстве коммерческих автомобилей.
Daimler Truck объявила о приостановке своей деятельности на российском рынке в конце марта 2022 года. Тогда компания не говорила о полном прекращении работы в России, ограничившись временной приостановкой операций.
В феврале прошлого года немецкий автопроизводитель продал свой пакет акций российского КАМАЗа. Daimler Truck владела 15-процентной долей в крупнейшем отечественном производителе грузовых автомобилей.
Решение российских властей стало шагом в рамках политики ответных санкций против западных компаний.
На этом фоне, Toyota сумела вернуть место в первой десятке самых востребованных брендов автомашин в РФ.