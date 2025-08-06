Трамп соберет лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

В Вашингтоне 6 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, пишет газета The Washington Post (WP).

По информации источника, эти переговоры могут завершиться подписанием исторического мирного соглашения, которое положит конец многолетнему противостоянию в Закавказье.

Армянская сторона официально не комментировала информацию о предстоящей встрече. Министерство иностранных дел (МИД) страны сообщило, что текст мирного договора уже согласован и Ереван готов обсудить место и сроки его подписания.

Премьер-министр Пашинян выразил намерение инициировать конституционную реформу с «региональным характером» и не исключил возможности роспуска Минской группы ОБСЕ одновременно с заключением мира.

Азербайджан, со своей стороны, обозначил условия для подписания соглашения. Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде заявил о необходимости прекращения обстрелов на границе и внесения изменений в Конституцию Армении.

Баку тоже настаивает на упразднении Минской группы ОБСЕ, которая, по мнению азербайджанской стороны, утратила свою актуальность после 2020 года.

Ранее сообщалось, что азербайджанское издание Minval Politika начало использовать старые названия российских городов.