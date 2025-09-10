Трамп собрался поговорить с Путиным на этой или следующей неделе

В среду, 10 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что у него может состояться встреча с российским лидером Владимиром Путиным в течение текущей или следующей недели.

Так глава Белого дома ответил журналистам на вопрос относительно возможности его встречи с российским коллегой.

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — заявил Трамп, его слова приводит пресс-пул американской администрации.

Ранее сообщалось о том, что Трампу предложили прислушаться к Путину и удвоить дипломатические усилия.