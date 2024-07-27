Трамп собрался провести «большой и красивый митинг» там, где в него стреляли

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал провести в самое ближайшее время еще один предвыборный митинг в штате Пенсильвания, где ранее на политика было совершено покушение. Об этом заявил сам миллиардер в созданной им социальной сети Truth Social.

Покушение на кандидата в президенты было совершено 13 июля. В результате атаки, Дональд Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, а еще двое были госпитализированы. Злоумышленник вел стрельбу с крыши расположенного в 100 метрах здания. Его ликвидировали ответным огнем.

«Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — написал Дональд Трамп.

При этом, саму дату митинга экс-президент США решил пока не уточнять. Видимо, по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось о том, что Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США. При этом, экс-глава государства и его супруга заявили об испытываемом чувстве гордости за свое решение.