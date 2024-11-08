Трамп собрался вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с Китаем

По данным Financial Times, избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность может назначить одним из своих представителей Роберта Лайтхайзера. По данным журналистов, такое предложение Лайтхайзеру уже поступило.

Он может вернуться на пост главного американского торгового переговорщика, но известен такой непростой факт – Лайтхайзер является сторонником торговой войны с Китаем. При этом, на должность руководителя Минфина США могут претендовать основатель хедж-фонда Paulson&Co. Джон Полсон и инвестор Скотт Бессент.

Напомним, ранее после победы Дональда Трампа на выборах президента США председатель КНР Си Цзиньпин направил тому поздравительную телеграмму.