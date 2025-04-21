Трамп: соглашение между Россией и Украиной может быть подписано на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка между Россией и Украиной может быть заключена на этой неделе.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По мнению главы Белого дома, после подписания мирного соглашения РФ и Украина будут сотрудничать с США, «которые процветают, и зарабатывать состояние».

Накануне обозреватели CNN высказали мнение о том, что пасхальное перемирие может настроить президента США Дональда Трампа на пророссийский курс.

Ранее украинские военные, оценивая ситуацию на фронте после объявленного Россией пасхального перемирия, назвали ее небывалой.