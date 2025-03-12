Трамп сообщил об отправке посланников США в Россию для обсуждения мира

Посланники Соединенных Штатов уже отправились в Россию, чтобы обсудить соглашение о прекращении украинского конфликта. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

Глава Белого дома выразил надежду, что Путин согласится с его предложением о немедленном прекращении огня на Украине. Иначе ему придется оказать давление на РФ, причем не только политическое, но финансовое. По словам Трампа, у него есть некие рычаги для воздействия на Москву, но он не хочет их применять. Это противоречит устремлениям США, которые желают скорейшего установления мира. Американский лидер сообщил, что его посланники уже отправились в Россию.

«Люди едут туда, пока мы разговариваем», — указал он.

Ранее Трамп заявил, что занял очень жесткую позицию по отношению к РФ. Он напомнил, что за время своего предыдущего президентского срока ввел против Москвы ряд санкций. Президент США добавил, что с российским лидером Владимиром Путиным у него сложились нормальные рабочие отношения.