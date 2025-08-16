Трамп сообщил Зеленскому, что хочет провести трехсторонний саммит с Путиным 22 августа

По информации, предоставленной изданием Axios, Соединенные Штаты планируют организовать встречу лидеров трех стран — США, России и Украины — уже 22 августа.

Как сообщает Axios со ссылкой на свои источники, президент США Дональд Трамп проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского и руководителей европейских стран о своем намерении организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне в кратчайшие сроки — уже 22 августа.

«Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «быстро» уже 22 августа», - сообщило издание со ссылкой на два источника.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил Трампу, что не обменяет Донбасс на мир с Россией.