Трамп создаст «военный совет» для увольнения «неудачных генералов»

Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах, разрабатывает проект указа, предполагающего создание в США «военного совета» из бывших высокопоставленных офицеров, обладающих правом рекомендовать назначение и снятие с должности офицеров с трех и четырехзвездными званиями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Если этот указ будет принят, увольнение генералов и адмиралов существенно упростится. В проекте указано, что основой для увольнения послужит отсутствие у офицеров необходимых лидерских качеств, отмечает WSJ. Дополнительно упоминается важность «стратегической готовности» и стремления к «военному совершенству».

При этом, как уточняет WSJ, в документе не объясняется, каким образом офицеры должны будут демонстрировать соответствие указанным критериям.

Согласно информации издания, создание этого совета также позволит отправить в отставку «неудачных генералов», которые были вовлечены в вывод американских войск из Афганистана в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Трамп может обойти введенный при Байдене закон и вывести США из НАТО.