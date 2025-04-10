Трамп: США обладают самым мощным в мире оружием, о котором не знает никто
Фото: [Fox News]
Президент США Дональд Трамп, выступая на специальном приеме для членов Республиканской партии, сообщил, что США располагают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает. Его слова привел телеканал Fox News.
При этом глава Белого дома не уточнил, какое именно оружие имеется в виду.
«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сообщил Трамп журналистам.
Ранее стало известно о том, что США отказались от сделки с Китаем по причине торгового дефицита.