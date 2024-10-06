Трамп: «США превратились в посмешище»
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Батлере заявил о том, что мир смеется над США. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бывшего американского президента, если четыре года назад весь мир уважал Соединенные Штаты, т теперь смеется над ними. США не могут себе этого позволить, подчеркнул Трамп.
На предвыборном митинге собрались десятки тысяч человек. Среди присутствующих был и американский бизнесмен Илон Маск. Он выступил в поддержку бывшего президента США, заявив со сцены, что «Трамп должен победить».
Маск также добавил, что демократы собираются ограничить свободу слова.
Ранее сообщалось о том, что соратники Трампа обеспокоены его поведением в последние дни предвыборной кампании.