Трамп: «США превратились в посмешище»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Батлере заявил о том, что мир смеется над США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бывшего американского президента, если четыре года назад весь мир уважал Соединенные Штаты, т теперь смеется над ними. США не могут себе этого позволить, подчеркнул Трамп.

На предвыборном митинге собрались десятки тысяч человек. Среди присутствующих был и американский бизнесмен Илон Маск. Он выступил в поддержку бывшего президента США, заявив со сцены, что «Трамп должен победить».

Маск также добавил, что демократы собираются ограничить свободу слова.

Ранее сообщалось о том, что соратники Трампа обеспокоены его поведением в последние дни предвыборной кампании.