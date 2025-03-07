Трамп пригрозил Киеву «уходом» США с Украины

Администрация Вашингтона полностью прекратит оказание помощи Украине, если Киев не проявит готовности к тому, чтобы конфликт был урегулирован. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Дональда Трампа в Белом доме.

Президент США заявил о том, что должен понимать, хотят ли власти Украины урегулирования, а на данный момент этого понимания у него нет. Трамп отметил, что если Киев не хочет мирного урегулирования, то США уйдут с Украины. Таким образом глава американской администрации ответил на вопрос о продолжении помощи Украине, которая на данный момент приостановлена.

По словам Трампа, в последнее время он наблюдал за тем, что происходит в Европе, и уверен, что эта ситуация может привести к третьей мировой войне, если мирное урегулирование не будет достигнуто.

Напомним, ранее в США заявили о том, что украинские олигархи тормозят сделку по ресурсам с США.