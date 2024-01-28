Трамп: США умирают из-за ситуации на южной границе

Соединенные Штаты умирают и ситуация на их южной границе обернется катастрофой для страны. Соответствующее заявление сделал экс-глава американского государства Дональд Трампа во время митинга его сторонников в Неваде. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

В своей речи политик заявил, что его страна умирает. Он указал на то, что граница его государства остается открытой и это является открытой раной.

«Никогда раньше такого не было», — заявил Трамп.

Бывший президент также предположил, что ситуация на границе может стать еще хуже и по итогу, обернуться полномасштабной катастрофой.

Ранее Трамп заявил, что ситуация на техасской границе в стране является орудием массового поражения для США.