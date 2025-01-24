Трамп своими указами устроил хаос в министерствах США

Первые указы президента США Дональда Трампа относительно функционирования правительства страны «породили хаос» и частично блокировали деятельность ряда министерств и ведомств. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в правительстве.

Собеседники отметили, что переходный период после назначения нового президента обычно сопровождается «некоторыми сбоями», но в данном случае «хаос оказался крайне глубоким из-за значительных различий в повестках предыдущей и нынешней администраций». В результате изменений в управлении «даже обычные операции замедляются».

Издание подчеркивает, что ведомства, отвечающие за здравоохранение и социальные вопросы, оказались вынуждены остановить все внешние взаимодействия до получения новых указаний, включая отмену командировок.

Временный мораторий на найм новых работников значительно усложнил работу Министерства по делам ветеранов, Службы национальных парков и других федеральных учреждений. Министерство транспорта также приостановило работу своей компьютерной системы дорожных проектов.

Кроме того, WSJ указывает на путаницу с распределением бюджетных средств между разными органами власти, установленную еще при президенте Байдене. Это привело к частичной приостановке выполнения некоторых функций у ряда учреждений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию относительно завершения конфликта на Украине.