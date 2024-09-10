Трамп: Цукерберг пообещал мне свой голос на выборах в ноябре

Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии, заявил, что Марк Цукерберг, основатель компании Meta*, пообещал поддержать его на предстоящих выборах в ноябре. Об этом сообщил журнал New York Magazine.

«Марк Цукерберг позвонил и сказал: «Я никого из республиканцев раньше не поддерживал, но на этих выборах точно не проголосую за демократа». Хотя вся его семья всегда поддерживала демократов!» — рассказал Трамп журналу.

По словам Трампа, убежденность Цукерберга не голосовать за демократических кандидатов усилилась после того, как он был впечатлен спокойной реакцией Трампа на покушение.

Трамп также отметил, что с ним связался Джефф Безос, основатель Amazon, который тоже выразил подобные мысли.

Комментируя свою реакцию на нападение, Трамп сообщил, что инцидент не сильно на него повлиял, но укрепил его веру в Бога.

Ранее сообщалось, что Никки Хейли призвала Трампа и Вэнса перестать называть Харрис глупой.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.