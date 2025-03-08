Трамп: у Украины нет козырей в переговорах

У властей Украины нет никаких козырей в переговорах по урегулированию конфликта. Такое заявление в ходе встречи с представителями СМИ сделал президент США Дональд Трамп. Трансляцию вел Fox News.

Американский лидер признался, что ему сложнее вести переговоры с Украиной, хотя у нее нет карт.

Трамп отметил, что переговорный процесс с Россией идет довольно успешно и добавил, что у Москвы.

«Если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной. Хотя у них нет карт», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского не пригласили на встречу с делегацией США в Саудовской Аравии.