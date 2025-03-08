Трамп: у Украины нет козырей в переговорах
Трамп: у России «на руках все карты»
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У властей Украины нет никаких козырей в переговорах по урегулированию конфликта. Такое заявление в ходе встречи с представителями СМИ сделал президент США Дональд Трамп. Трансляцию вел Fox News.
Американский лидер признался, что ему сложнее вести переговоры с Украиной, хотя у нее нет карт.
Трамп отметил, что переговорный процесс с Россией идет довольно успешно и добавил, что у Москвы.
«Если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной. Хотя у них нет карт», — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что Зеленского не пригласили на встречу с делегацией США в Саудовской Аравии.