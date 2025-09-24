Трамп убрал портрет Байдена в Белом доме и повесил на его место авторучку

Президент США Дональд Трамп инициировал символический жест в отношении своего предшественника. Он заменил потрет Джо Байдена на так называемой «президентской аллее славы» в Белом доме на фотографию устройства для автоматического проставления подписей. Соответствующую видеозапись опубликовала помощница Трампа Марго Мартин.

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что Байден лично не подписывал документы, а механизмом автоподписи мог пользоваться кто угодно.

Байден, комментируя ситуацию, признал, что действительно использовал специальную авторучку для проставления подписи при оформлении указов о помиловании и смягчении наказания, в том числе для членов своей семьи.

Он подчеркнул, что все решения принимались им лично, а техническое средство применялось из-за большого объема документов. Байден отметил, что такая практика является законной и ранее применялась другими президентами, включая самого Трампа.

