Зеленского уличили в попытке сорвать переговоры РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский решил отложить свой визит в Саудовскую Аравию. Это делается с целью не создавать впечатление, что для Киева имеют какую-либо легитимность переговоры РФ и США в Эр-Рияде, сообщает агентство Reuters.

Агентство France Press писало, что у Зеленского была запланирована поездка в Саудовскую Аравию на 19 февраля в рамках официального визита. Однако незадолго до встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде украинский лидер сообщил, что отменил свою поездку. Он отметил, что не хочет, чтобы за его спиной велись какие-то обсуждения относительно Украины.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский не исключил участия Китая в переговорах по урегулированию конфликта на Украине на фоне снижения интереса западных союзников к ситуации в стране. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.