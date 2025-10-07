Трамп: урегулирование на Украине сложнее ближневосточного конфликта

Дональд Трамп заявил, что поиск решения конфликта на Украине может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование многолетнего ближневосточного кризиса. Президент США заявил, что ожидал более простого диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп поразил журналистов заявлением о чрезвычайной сложности украинского урегулирования. На брифинге в Белом доме он откровенно признал, что этот кризис, по его мнению, даже превосходит по запутанности палестино-израильский конфликт.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на уверенность в своих хороших отношениях с Владимиром Путиным, он испытывает разочарование в связи с последними шагами Москвы. Президент охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как лишенную здравого смысла, уклонившись от подробных комментариев.

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме заметили признаки умственной дезорганизации у Трампа.