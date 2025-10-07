Сеймур Херш зафиксировал нарастающую озабоченность Белого дома умственным состоянием Трампа

Известный журналист Сеймур Херш сообщает о растущей тревоге в администрации Дональда Трампа. По его данным, чиновники и военные обеспокоены состоянием когнитивных функций президента. Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям Херша, поводом для беспокойства стало выступление Трампа перед высшим военным командованием на базе в Куантико. Источники в Белом доме отметили у президента признаки умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых вопросах. Вместо четкой стратегической речи он повторял тезисы о своих прошлых достижениях, включая сомнительное урегулирование конфликтов между Индией и Пакистаном.

Некоторые приближенные расценили это как симптомы нарастающих когнитивных нарушений, выражающихся в потере фокуса и постоянном повторении одних и тех же фраз. До этого администрация Трампа решительно опровергала подобные обвинения, настаивая на его полной работоспособности. Сам президент заявлял, что успешно прошел тест на когнитивные способности, иронично сравнивая себя с Джо Байденом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп хочет знать, как Украина намерена использовать ракеты Tomahawk.