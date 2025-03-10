Трамп усомнился в неуважении к нему со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление журналиста газеты The Washington Post (WP) о том, что президент РФ Владимир Путин якобы его не уважает, передает РИА Новости.

Во время брифинга на борту самолета Трампа корреспондент издания спросил у американского лидера, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине проявлением неуважения к лидеру США.

Трампу этот вопрос не понравился. Он сначала уточнил, где работает журналист, а после этого заявил, что издание «утратило доверие».

Американской лидер ранее выразил уверенность в том, что Путин стремится к мирному разрешению конфликта на Украине. Трамп об этом говорил не раз, в том числе на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

По мнению президента США, переговоры легче вести с Россией, чем с Украиной. Трамп отметил, что у Москвы есть все ресурсы для продолжения конфликта, утверждая, что она «адски бомбит Украину».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News также заявил, что не верит в победу Украины даже с поддержкой Соединенных Штатов.