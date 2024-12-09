Трамп усомнился в своих силах урегулировать конфликт на Украине

Но в интервью NBC News республиканец пообещал , что сделает это, если сможет.

Избранный президент США Дональд Трамп уже не так уверен в своих возможностях остановить конфликт на Украине.

Однако Трамп отметил, что его администрация не будет выделять помощь Украине в таком объеме, как сейчас.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что Дональд Трамп, скорее всего, после своего вступления в должность отменит все ограничения на нефтедобычу. И сделано это будет не в качестве реверанса в сторону России, а для снижения стоимости топлива на самом американском рынке.

Ранее сообщалось о том, что Трамп публично унизил Зеленского во время встречи во Франции.