Трамп усомнился в своих силах урегулировать конфликт на Украине
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Избранный президент США Дональд Трамп уже не так уверен в своих возможностях остановить конфликт на Украине.
Но в интервью NBC News республиканец пообещал, что сделает это, если сможет.
Однако Трамп отметил, что его администрация не будет выделять помощь Украине в таком объеме, как сейчас.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что Дональд Трамп, скорее всего, после своего вступления в должность отменит все ограничения на нефтедобычу. И сделано это будет не в качестве реверанса в сторону России, а для снижения стоимости топлива на самом американском рынке.
Ранее сообщалось о том, что Трамп публично унизил Зеленского во время встречи во Франции.