Трамп установил новый рекорд при обращении к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп установил новый рекорд под длительности своего обращения к обеим палатам Конгресса США. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, опираясь на данные проекта American Presidency Project.

Стало известно, что длительность обращения к палатам конгресса США составила примерно 99 минут, это является рекордом обращения лидера. Во время этого выступления затрагивались темы и геополитики, и обороны. Свою речь Дональд Трамп завершил около 23 часов.

Фактически, Трамп длительностью обращения обошел даже бывшего президента США Клинтона, который установил предыдущий рекорд в 89 минут.

Ранее стало известно, сколько раз Дональд Трамп упомянул экс-президента Байдена во время обращения к Конгрессу.