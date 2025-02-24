Трамп устроил «ледяной» прием для Макрона у Белого дома

Президент США Дональд Трамп не вышел встречать французского коллегу Эммануэля Макрона, когда тот подъехал на машине к Белому дому.

Необычную ситуацию запечатлели американские журналисты и разместили в соцсети Х. Они обратили внимание на этический казус. Как правило, при официальных визитах президенты и их представители выходят навстречу гостям и жмут руку. Однако в случае с Трампом нормы не соблюли: Макрон и его машина стояли у Белого дома и сигналили республиканцу, но тот так и не вышел.

«Никакого официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом. Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — написал в Х журналист радио RFI Дэвид Томпсон.

Как отмечает РИА Новости, пользователи соцсети назвали это «ледяным» приемом Макрона. Многим показалось также смешным, что французу пришлось долго сигналить для «вызова» американского политика.

Ранее Politico сообщило, что Макрон намерен предложить Трампу развертывание войск Европы на Украине.