Президент США Дональд Трамп утвердил план нападения на Иран еще 17 июня, однако еще не отдал приказ о начале атаки, сообщает The Wall Street Journal.

Авторы материала считают, что американский лидер выжидает, чтобы выяснить, готов ли Иран отказаться от своей ядерной программы.

Вашингтон рассматривает несколько вариантов нападения на Иран.

В среду, 18 июня, министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн приняли участие в совещании в Белом доме, где проходило обсуждение обстановки на Ближнем Востоке.

Источники издания считают, Трамп может отдать предпочтение и дипломатическому урегулированию кризиса.

Ранее сообщалось о том, что Китай тайно помог Ирану продолжить создание ракет, неуязвимых для ПРО Израиля.