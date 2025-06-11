Трамп уверен, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются

Президент США Дональд Трамп уверен, что за организацией массовых беспорядков в Лос-Анджелесе стоят иностранные «инвесторы». Таким мнением он поделился в своем выступлении перед военными и ветеранами на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, передает РИА Новости.

В калифорнийском городе продолжается хаос — в Лос-Анджелесе зафиксированы случи грабежа и разгрома магазинов. Также протестующие начади возводить баррикады. Акции протеста на улицах американского города начались после рейда полиции, который выявил нелегальных мигрантов.

«То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну», — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что правительство США намерено провести тщательное расследование и выяснить, кто стоит за финансированием протестных акций.

Накануне мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в центре города из-за массовых протестов и призвала жителей избегать опасных районов.

Известно также, что протестные акции прошли и в Остине, столице Техаса, где правоохранительные органы смогли разогнать демонстрантов для восстановления порядка.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу.