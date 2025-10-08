Трамп в 10-й раз пожаловался, что разочарован Путиным из-за Украины

Президент США Дональд Трамп в десятый раз выразил своё разочарование в российском коллеге Владимире Путине из-за его отказа заключить соглашение о прекращении войны на Украине. Это заявление прозвучало на встрече в Белом доме с премьер-министром Канады Карни.

На встрече с канадским премьером президент США посетовал, что завершение конфликта на Украине будет сложнее, чем в Газе. Затем он начал неуверенно называть количество жертв среди украинцев и россиян.

«На прошлой неделе погибли 7812 человек, в основном солдаты... Почти 8000 тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одно из самых легких соглашений. Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает», – сказал Трамп.

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме заметили признаки умственной дезорганизации у Трампа.